Sara Madalena fala em visita mais simbólica do que substantiva de Seguro

Sara Madalena considera que a visita oficial do Presidente da República à Madeira foi excessivamente breve e pouco atenta à realidade regional, revelando um conhecimento insuficiente dos problemas e aspirações da Região.

Numa intervenção no Período Antes da Ordem do Dia, afirmou que a autonomia continua a ser incompreendida por muitos responsáveis políticos da República e critica aquilo que entende ser uma atitude paternalista de Lisboa para com a Madeira.

Referiu também a passagem do ministro da Presidência, Leitão Amaro, associando-a a uma visita mais simbólica do que substantiva.

Sara Madalena defende que a autonomia é um processo ainda em construção, que exige maior respeito e compreensão por parte do poder central, e manifesta reservas quanto ao significado prático de iniciativas recentes, como a Declaração do Funchal, sublinhando a necessidade de definir com clareza o rumo futuro da Região.