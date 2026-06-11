Seguro na Universidade da Madeira

O Presidente da República, António José Seguro, realiza esta tarde uma passagem pela Universidade da Madeira, pela Startup Madeira – Incubadora de Empresas e pela ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação.

A deslocação começou pelo Campus da Penteada, no Funchal, onde o Chefe de Estado será recebido pelas diferentes instituições ligadas ao ensino superior, à inovação e ao desenvolvimento tecnológico na Região.

Na Universidade da Madeira, Universidade da Madeira, o Presidente da República foi recebido com honras académicas e assistiu a momentos de saudação por parte da comunidade estudantil, incluindo uma atuação da Tuna D’Elas.

O programa inclui ainda contactos com a Startup Madeira e com a ARDITI, no âmbito da promoção da inovação, investigação científica e empreendedorismo na Região.

A visita integra o primeiro dia da deslocação oficial de António José Seguro à Madeira, inserida nas comemorações dos 50 anos da Autonomia Regional e dos 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia.