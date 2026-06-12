Seguro encerra visita com assinatura da Declaração do Funchal

O Presidente da República, António José Seguro, encerra esta sexta-feira a visita oficial de dois dias à Madeira com a participação na cerimónia comemorativa dos 50 anos da Autonomia da Região Autónoma da Madeira e dos 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia.

O único acto oficial do segundo dia da deslocação está marcado para as 10h00, na Fortaleza de São João Baptista do Pico, no Funchal, onde será assinada a Declaração do Funchal, documento que assinala as duas efemérides.

A cerimónia inicia-se com a interpretação do Hino da Alegria pelo Ensemble Vocal Regina Pacis, seguindo-se as intervenções dos comissários das comemorações dos 50 anos da Autonomia, João Cunha e Silva, e dos 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia, Carlos Coelho.

O programa inclui ainda a projecção de dois vídeos evocativos, um dedicado ao processo de adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE) e outro aos 50 anos da autonomia madeirense.

Segue-se a assinatura da Declaração do Funchal pelo Presidente da República, António José Seguro, pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e pelos dois comissários das comemorações.

Após a assinatura do documento, intervêm a provedora de Justiça Europeia, Teresa Anjinho, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, em representação do primeiro-ministro, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e, por fim, o Presidente da República.

A cerimónia termina com a interpretação do Hino da Região Autónoma da Madeira e do Hino Nacional pelo Ensemble Vocal Regina Pacis.

A deslocação presidencial à Madeira fica assim concluída, depois de dois dias dedicados às celebrações de dois momentos considerados marcantes para a afirmação política da Região e para a integração europeia de Portugal.