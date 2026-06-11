"Fantástico!", reage Seguro

​"Fantástico! Excelente!" Foi desta forma entusiástica que o Presidente da República, António José Seguro, reagiu à demonstração da tecnologia de realidade imersiva da FootAR. Durante a visita que decorreu nas instalações da Startup Madeira, o chefe de Estado testou pessoalmente a plataforma de interacção digital, ficando fortemente impressionado com o potencial da inovação desenvolvida na Madeira.

​Na demonstração, o Presidente utilizou comandos oculares e gestuais para realizar uma visita virtual à reserva do Garajau. O simulador permitiu-lhe "mergulhar" num aquário digital, interagir com espécies marinhas e até "alimentar" os peixes através de movimentos no ar. O apresentador da startup explicou que o objectivo da tecnologia é transformar a experiência passiva de ver televisão numa interacção activa. Seguro elogiou repetidamente o projecto antes de dar por terminada a experiência.