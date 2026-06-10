Seguro visita a Madeira para assinalar 50 anos da Autonomia e 40 anos da adesão de Portugal à UE

O Presidente da República, António José Seguro, desloca-se à Região Autónoma da Madeira, nos dias 11 e 12 de Junho, no âmbito das comemorações dos 50 anos da Autonomia da Madeira e dos 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia.

A visita tem início na quinta-feira, 11 de Junho, com a chegada do Chefe de Estado à Madeira pelas 12h40. Durante a tarde, o Presidente da República visitará a Universidade da Madeira, a Startup Madeira – Incubadora de Empresas e a ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, no Campus da Penteada.

Pelas 16h30, no Palácio de São Lourenço, decorrerá a Cerimónia de Condecorações por ocasião do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Serão homenageados Eduardo Luís Mendes Rodrigues, a Banda Municipal de Santana e o Centro da Mãe – Associação de Solidariedade Social, pelo contributo prestado à comunidade madeirense.

A agenda prossegue às 17h00, na Assembleia Legislativa da Madeira, com a apresentação do livro '50 anos de Autonomia Regional 1976-2026', da autoria de Rui Carita, seguindo-se a inauguração da exposição fotográfica '50 anos de Autonomia'.

O primeiro dia da visita termina com um jantar oferecido pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, em honra do Presidente da República e da sua esposa, na Quinta Vigia.

Na sexta-feira, 12 de Junho, pelas 10h00, o Presidente da República participará na cerimónia comemorativa dos 50 anos da Autonomia da Região Autónoma da Madeira e dos 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia, que terá lugar na Fortaleza de São João Baptista do Pico. Durante a cerimónia será assinada a Declaração do Funchal.