Câmara da Calheta cede espaço ao Grupo de Folclore

Decorreu na tarde de ontem a inauguração da nova sede oficial da Associação Grupo de Folclore da Calheta.

O edifício encontra-se situado na Lombada dos Marinheiros, freguesia da Fajã da Ovelha e foi objecto de beneficiação e remodelação. Antes das obras o espaço era partilhado entre o Grupo de Folclore e o Centro Social da freguesia.

"A Câmara da Calheta, a pedido da associação, decidiu deslocar o Centro Social para outro local, nomeadamente para a antiga Escola da Raposeira, destinando assim o espaço remodelado para uso exclusivo do Grupo de Folclore da Calheta, vontade há muito manifestada pela respetiva Direcção e elementos do grupo", indica nota à imprensa.

Ivone Sousa, presidente da direcção da Associação Grupo de Folclore aproveitou a oportunidade para agradecer, em nome de todos os associados, à Câmara Municipal da Calheta pela cedência das instalações e por todo o apoio e sensibilidade que tem fornecido a este grupo durante todo o seu percurso, transmitindo que “este gesto demonstra a confiança no trabalho que é desenvolvido por esta associação ao serviço da comunidade local”. Ivone Sousa transmitiu ainda que o momento tornou-se muito mais especial nesta altura pela celebração no presente ano dos 20 anos da criação do Grupo de Folclore.

O director regional da Cultura elogiou todo o trabalho que tem sido realizado no concelho da Calheta, realçando que todas as parcerias com a Câmara Municipal são parcerias de sucesso que têm dado frutos a bons resultados. Destacou ainda que “cultura é transmitir tradições às novas gerações e cativar a sua participação, e é isso que a associação tem conseguido nestes últimos 20 anos. Todos fazem parte da história e devemos também honrar a memória ao continuar a fazer um bom trabalho.” Medeiros Gaspar finalizou transmitindo que a Direcção Regional da Cultura encontra-se sempre disponível, dentro das suas capacidades, para ouvir e apoiar novos projetos culturais, e agradecendo de igual forma porque “a associação está todos os dias a promover cultura e faz com que esta seja sempre bem representada”.

Finalmente a presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, fez questão de evidenciar que a cedência desta sede na sua integra é sobretudo uma forma de agradecimento e reconhecimento por todo o trabalho e empenho que tem sido feito pelo Grupo ao preservar a nossa cultura popular, elevando e projetando o nome do concelho Calheta, não só na região mas também a nível nacional e internacional.

A presidente da Câmara destacou ainda que “a cultura não pode ser vista apenas como forma de preservação do património, é sobretudo instrumento de desenvolvimento do território". "Não há dúvida que uma população culta é uma população que sabe se defender, sabe pensar e sabe olhar para o futuro", salientou. Deste modo, finalizou agradecendo a presença de todos transmitindo que “nós só crescemos se estivermos todos juntos a trabalhar no mesmo sentido”.