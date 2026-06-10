Colisão na Calheta deixa motociclista ferido
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Ocorreu, há instantes, uma colisão entre uma viatura ligeira e um motociclo nas imediações do restaurante Solar da Maloeira, na Calheta.
Segundo o que o DIÁRIO aferiu, a vítima, um homem cuja idade não foi possível apurar, queixa-se de dores nas costas, mas encontrava-se consciente no local. Para a ocorrência foram mobilizados os Bombeiros Voluntários da Calheta, que prestaram assistência à vítima e preparam-se para proceder ao seu transporte para o hospital.
De acordo com testemunhas oculares, a viatura ligeira não terá respeitado um sinal de STOP, acabando por embater no motociclo.
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