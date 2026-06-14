Brasil e Marrocos empatam na fase de grupos
Saibari adiantou os marroquinos aos 21 minutos e Vinícius Júnior restabeleceu a igualdade aos 32
Brasil e Marrocos empataram 1-1, na fase de grupos, depois de Ismael Saibari colocar Marrocos em vantagem e Vinícius Júnior responder ainda na primeira parte.
Marrocos abriu o marcador aos 21 minutos, por intermédio de Ismael Saibari, e colocou-se em vantagem diante do Brasil. A resposta brasileira surgiu aos 32 minutos, com Vinícius Júnior a fazer o 1-1, resultado que se manteve até ao final.
Ainda antes do intervalo, o Brasil viu dois jogadores serem admoestados com cartão amarelo. Casemiro foi punido aos 37 minutos e R. Ibañez aos 43, num jogo da fase de grupos que terminou sem vencedor.
Ficha de Jogo
|Resultado
|Brasil 1-1 Marrocos
|Marcadores
|Brasil — Vinícius Júnior 32'; Marrocos — Ismael Saibari 21'
|Cartões
|Casemiro (amarelo, 37') — Brasil; R. Ibañez (amarelo, 43') — Brasil
Classificação — Grupo C
|#
|Equipa
|J
|Pts
|GM
|GS
|1
|Brasil
|1
|1
|1
|1
|1
|Marrocos
|1
|1
|1
|1
|3
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|3
|Escócia
|0
|0
|0
|0