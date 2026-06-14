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Mundial2026 Desporto

Brasil e Marrocos empatam na fase de grupos

Saibari adiantou os marroquinos aos 21 minutos e Vinícius Júnior restabeleceu a igualdade aos 32

Ismael Saibari celebra com os colegas após marcar por Marrocos frente ao Brasil.
Ismael Saibari celebra com os colegas após marcar por Marrocos frente ao Brasil., LUSA

Brasil e Marrocos empataram 1-1, na fase de grupos, depois de Ismael Saibari colocar Marrocos em vantagem e Vinícius Júnior responder ainda na primeira parte.

Marrocos abriu o marcador aos 21 minutos, por intermédio de Ismael Saibari, e colocou-se em vantagem diante do Brasil. A resposta brasileira surgiu aos 32 minutos, com Vinícius Júnior a fazer o 1-1, resultado que se manteve até ao final.

Ainda antes do intervalo, o Brasil viu dois jogadores serem admoestados com cartão amarelo. Casemiro foi punido aos 37 minutos e R. Ibañez aos 43, num jogo da fase de grupos que terminou sem vencedor.

Ficha de Jogo

Resultado Brasil 1-1 Marrocos
Marcadores Brasil — Vinícius Júnior 32'; Marrocos — Ismael Saibari 21'
Cartões Casemiro (amarelo, 37') — Brasil; R. Ibañez (amarelo, 43') — Brasil

Classificação — Grupo C

# Equipa J Pts GM GS
1 Brasil 1 1 1 1
1 Marrocos 1 1 1 1
3 Haiti 0 0 0 0
3 Escócia 0 0 0 0
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