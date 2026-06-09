Colisão entre motociclo e carro faz um ferido no Arco da Calheta

Uma colisão rodoviária entre um motociclo e um veículo ligeiro provocou, ao início da noite desta terça-feira, um ferido na Rua Dr. Rocha de Gouveia, no Arco da Calheta, concelho da Calheta.

O alerta foi dado pelas 18h41, tendo sido mobilizados para o local dois veículos e quatro operacionais.

No teatro de operações estiveram os Bombeiros da Calheta e a PSP, que tomou conta da ocorrência e procedeu às diligências necessárias.

A vítima foi assistida no local e transportada para uma unidade hospitalar, não tendo sido adiantados, para já, mais pormenores sobre a gravidade dos ferimentos.