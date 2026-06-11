Festas do Concelho da Calheta arrancam com Concerto de Gala

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira e a Câmara Municipal da Calheta unem forças esta sexta-feira, 12 de Junho, para dar início às Festas do Concelho da Calheta 2026, com um grande Concerto de Gala. O espetáculo está marcado para as 21 horas no Porto de Recreio da Vila da Calheta e conta com entrada gratuita.

Com cerca de 80 artistas em palco, o concerto reúne a Orquestra Sinfónica, os solistas da Classe de Canto e o Estúdio de Ópera do Conservatório, numa produção de grande dimensão artística. A direcção musical está a cargo do maestro Francisco Loreto, e a direcção artística do Estúdio de Ópera é assegurada pela professora Carla Moniz, que também integra o corpo docente das classes de canto, a par de Alberto Sousa e Maria João Pereira.

O programa está dividido em duas partes. A primeira é dedicada às grandes árias de ópera, com obras de Mozart, Bizet, Rossini, Delibes e Verdi. A segunda parte transporta o público para o universo dos musicais, com destaque para 'West Side Story', de Leonard Bernstein, e 'Les Misérables', de Claude-Michel Schönberg.

O espectáculo pretende marcar o arranque das festas com um momento cultural de excelência, evidenciando o talento dos jovens músicos e cantores da Região. A entrada é livre.