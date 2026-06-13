Marítimo inaugura Delegação na Calheta

O Marítimo inaugurou, neste sábado, a sua 33.ª delegação, agora na Calheta. Esta nova delegação verde-rubra fica sedeada no bar 'o Sonho', e, de acordo com nota do clube, "reforça os laços entre o Marítimo e a sua vasta comunidade de adeptos".



A cerimónia contou com a presença do Presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, do Secretário Regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, da Presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, e do Padre Silvano Gonçalves, numa celebração que reuniu sócios, adeptos e simpatizantes verde-rubros.