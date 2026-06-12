Conservatório brinda Calheta com concerto de excelência
As Festas do Concelho da Calheta contam, esta noite, com um dos seus momentos culturais de maior destaque, através de um Concerto de Gala promovido pelo Conservatório – Escola das Artes da Madeira, em colaboração com a Câmara Municipal da Calheta.
O espectáculo decorre no Porto de Recreio da Calheta e reúne em palco cerca de 80 intérpretes, entre músicos da Orquestra Sinfónica, alunos da Classe de Canto e elementos do Estúdio de Ópera do Conservatório.
Ao longo da actuação, o público é convidado a percorrer diferentes universos musicais. Numa primeira fase, são interpretadas algumas das mais conhecidas páginas do repertório de Ópera, assinadas por compositores que marcaram a história da música europeia, como Mozart, Rossini, Bizet, Delibes e Verdi.
A segunda parte do concerto aposta num registo mais próximo do teatro musical, com temas retirados de produções mundialmente conhecidas. Entre os destaques figuram excertos de West Side Story e Les Misérables, obras que continuam a ocupar um lugar de relevo nos palcos internacionais.