Noite de música anima São João no Porto Santo

As festas de São João estão a decorrer no Porto Santo, trazendo à ilha um ambiente de celebração, música e tradição, num dos cartazes mais emblemáticos da época festiva.

Para esta terça-feira, 16 de Junho, o destaque vai para a programação musical no Palco Cidade, que promete animar a noite com dois concertos.

A partir das 21h00, actuam os Amigos do Cantar, dando início a uma noite dedicada à música e à cultura popular. Mais tarde, pelas 23h00, sobe ao palco Joana Câmara, encerrando a noite com mais animação para o público presente.

As festividades continuam a reunir residentes e visitantes, num programa que celebra as tradições locais e dinamiza o Porto Santo nesta época festiva.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:

09h00 - Reunião plenária n.º 97;

Assembleia Legislativa da Madeira

09h00 - Reunião do 'Conselho Local para a Ação Climática do Funchal’;

Centro Cultural e de Investigação do Funchal

14h00 - 6.ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Desporto e Cultura;

Assembleia Legislativa da Madeira

15h00 - Conferência 'Encruzilhadas da Europa', proferida por Alberto João Jardim, numa iniciativa promovida pela Associação dos Ex-Deputados da Assembleia Legislativa da Madeira;

Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira

16h00 - 2ª Comissão Especializada Permanente de Economia e Mar;

Assembleia Legislativa da Madeira

16h00 - Apresentação do XV Torneio de Hóquei em Patins 'Os Cerejinhas';

Salão Nobre da Câmara Municipal de Câmara de Lobos

18h00 - Apresentação do livro 'O Legado do Barão', da autoria de Nicolau Gouveia

Biblioteca Municipal do Funchal

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 16 de Junho, Dia da Criança Africana, Dia Mundial da Tartaruga Marinha, Dia Nacional de Luta Contra a Paramiloidose, Dia Internacional dos Trabalhadores Domésticos e Dia Internacional das Remessas Familiares:

1373 - Os reis Fernando de Portugal e Eduardo III de Inglaterra assinam o Acordo de Westminster.

1853 - É aprovado o projeto de construção da linha ferroviária entre Lisboa e Porto.

1889 - Atentado frustrado contra o imperador do Brasil, D. Pedro II.

1910 - O Castelo de São Jorge é classificado como Monumento Nacional por Decreto.

1933 - Grande Depressão. O presidente dos Estados Unidos, Frank D. Roosevelt, lança o "New Deal", para a recuperação económica, com a assinatura das leis da banca, seguros, indústria, transportes e a promulgação do programa de apoio à agricultura.

2003 - A União Europeia assina, em Genebra, a Convenção Internacional Anti-Tabaco, da Organização Mundial de Saúde (OMS), no dia em que o documento é aberto para subscrição.

2004 Um relatório preliminar divulgado, em Washington, Estados Unidos, pela comissão independente de investigação aos atentados de 11 de setembro de 2001 conclui não haver provas sólidas de cooperação do regime do Presidente iraquiano deposto Saddam Hussein com a rede terrorista Al-Qaida.

2005 - O Governo português retira a proposta de referendo ao Tratado Constitucional Europeu, depois de os 25 países-membros da UE decidirem adiar para 2007 o processo de ratificação, na Cimeira da Bruxelas.

2006 - Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia, reunidos em Bruxelas, aceitam a entrada da Eslovénia na zona euro, a 01 de janeiro de 2007.

2008 -- Morre, com 86 anos, o escritor italiano Mario Rigoni Stern, de ascendência austríaca, combateu na Segunda Guerra Mundial. O seu primeiro livro, "O Sargento na Neve", de 1953, fala dessa experiência

2009 -- Morre, com 90 anos, Rui Sanches, antigo ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações do governo de Marcello Caetano, pouco antes de abril de 1974.

2010 - Entra em vigor a nova taxa de IRS a 45 por cento para rendimentos anuais superiores a 150 mil euros. A criação deste novo escalão de IRS é uma medida incluída no Programa de Estabilidade e Crescimento.

2011 - O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, e o presidente do CDS-PP, Paulo Portas, assinam o acordo político que serve de base à coligação maioritária de governo para quatro anos, intitulado "Maioria para a Mudança".

2012 -- O Benfica conquista o seu 21.º título de campeão nacional de hóquei em patins, 14 anos depois do último, ao vencer no reduto do Tigres de Almeirim por 4-1, em encontro da 30.ª e última jornada.

2014 - O antigo piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher, 45 anos, sai do coma e abandona o hospital francês de Grenoble, onde recebia tratamento desde dezembro de 2013, quando sofreu um acidente de esqui.

2015 - O multimilionário Donald Trump, de 69 anos, anuncia que é candidato à corrida presidencial norte-americana e promete restabelecer novamente a grandeza dos Estados Unidos.

2019 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o decreto-lei do Governo com vista à compra, pelo Estado, de 100% do Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP).

2021 - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anuncia a aprovação pelo executivo comunitário do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) português.

2024 - O comunicado final da Cimeira para a Paz na Ucrânia em Lucerna, Suíça, que juntou representantes de mais de 90 países e organizações, incluindo Portugal, reafirma "os princípios da soberania, da independência e da integridade territorial de todos os Estados, incluindo a Ucrânia" e pede o envolvimento de todas as partes nas negociações de paz.

Pensamento do dia