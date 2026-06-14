Festas de São João do Porto Santo já tiveram início

As Festas de São João figuram entre as festas "mais queridas e calorosas" do Porto Santo. Embora a abertura oficial esteja só agendada para o próximo dia 19 de Junho, hoje começa o programa de animação.

Assim, no palco da cidade, a cantora local,Sónia Soares deu início à sua actuação pelas 21h15, no largo do Pelourinho. Depois, a segunda actuação serão os Aoakaso, um grupo madeirense.

Até ao próximo dia 19 de Junho, neste Larrgo do Pelourinho, vão passar diversos artistas, que vão alegrar as noites no Porto Santo.