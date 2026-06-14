Festas de São João arrancam hoje no Porto Santo

As festas de São João, no Porto Santo, arrancam hoje e prometem muita animação até ao próximo dia 24 de Junho. Este é um dos eventos em destaque na agenda de hoje.

A programação arranca pelas 21 horas, no Palco Cidade, com Sónia Soares, seguindo-se a banda Aoakaso, quando forem 22h30. As actuações na Praça do Barqueiro e no Palco Gastronomia apenas arrancam no dia 19.

Na agenda de hoje consta também o encerramento da 22ª edição do Festival ET7TRA&TAL, que decorre no Jardim de Santa Luzia. Está marcado, para as 16 horas, o espectáculo das AHAU Marionetas, com a Mesa das Artes. Meia hora mais tarde haverá dança com os Rainbow Flowers.

A partir das 17 horas, será a vez de ‘subir a palco’ o Teatro Feiticeiro do Norte, as narrativas de Leda Pestana/MagoÉbom (Magicando Histórias); Associação 4 Litro; Tuna D'Elas; Ilusionismo de Duarte Faya; e fecho musical com Pedro Freitas & Amigos.

Na Boaventura continua a decorrer a XXII Feira das Sopas do Campo, com muitas sopas para degustar e muita animação.

Já em Santo António da Serra decorre a festa de Santo António da Serra, com as marchas populares pelas 16 horas. Antes, a Banda Municipal de Santa Cruz actua pelas 13 horas e haverá eucaristia com procissão pelas 14 horas. A animação musical continua às 18 horas com o Grupo Cultural e Recreativo da Casa do Povo de Santo António da Serra, João Vinagre pelas 19 horas e ainda às 21 horas a MonteReal Band.