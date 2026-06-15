Aguaceiros fracos no Norte e terras altas da Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que esta segunda-feira seja um dia com períodos de céu muito nublado, com boas abertas na vertente sul da ilha da Madeira. Aliás, para o Norte e Terras altas estão previstos aguaceiros fracos e dispersos.

O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Norte, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas, em especial até ao fim da manhã.

No caso concreto do Funchal, poderá contar com períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado até ao meio da tarde e ainda vento fraco.

Quanto às temperaturas, espera-se na Madeira uma máxima de 25.ºC e uma mínima de 19.ºC. No Porto Santo os termómetros podem atingir os 24.ºC e não deverão descer dos 18.ºC.

Estado do Mar

Costa Norte: Ondas de norte com 1 metro.

Costa Sul: Ondas inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar: 20/21ºC