Aguaceiros fracos no Norte e boas abertas no Sul da Madeira

Períodos de céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros fracos na vertente Norte da ilha da Madeira marcam a previsão do tempo para esta terça-feira, 2 de Junho, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Ainda assim, estão previstas boas abertas na vertente Sul e nas terras altas.

O vento deverá soprar fraco a moderado, entre 10 e 30 km/h, de Norte/ Nordeste, podendo atingir os 40 km/h nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira, bem como nas zonas montanhosas.

Para a região do Funchal, o IPMA prevê céu geralmente pouco nublado e vento fraco, inferior a 15 km/h.

As temperaturas do ar deverão variar entre os 18 e os 25 graus Celsius no Funchal e entre os 17 e os 22 graus no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de norte/nordeste entre 1 e 1,5 metros, aumentando para 1,5 a 2 metros a partir da tarde. Já na costa Sul, as ondas do quadrante Sul deverão ser inferiores a 1 metro, aumentando para cerca de 1 metro no final do dia.

A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 19 e os 20 graus Celsius.