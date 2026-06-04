Céu pouco nublado marca as previsões do tempo para hoje na Madeira

As previsões do tempo para a Madeira, nesta quinta-feira, feriado do Corpo de Deus, apontam para céu pouco nublado e vento fraco de Sudoeste.

Para o Porto Santo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê céu parcialmente nublado e vento moderado, de Norte.

As temperaturas deverão chegar aos 26ºC de máxima na Madeira e 22ºC no Porto Santo. Quanto às mínimas, os termómetros deverão marcar 20ºC e 18ºC, respectivamente.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte, conte com ondas de Nordeste com 1,5 metros. Na costa Sul, são esperadas ondas também de Nordeste com 1 metro.

A temperatura da água do mar deverá oscilar entre os 19 e os 20ºC.