Céu muito nublado durante este domingo

A previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para um domingo marcado por períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente muito nublado na vertente Norte da ilha da Madeira e na ilha do Porto Santo até ao meio da manhã e a partir do fim da tarde.

Quanto ao vento, deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/noroeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas a partir da tarde.

Na Madeira, a temperatura máxima será de 25.ºC e a mínima de 18.ºC. A mínima será igual no Porto Santo, mas a máxima não deverá passar os 23.ºC.

Estado do Mar:

Costa Norte: Ondas de norte com 1 a 1,5 metros.

Costa Sul: Ondas do quadrante sul inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar: 20/21ºC