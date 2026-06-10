Segunda noite de protestos violentos na Irlanda do Norte após esfaqueamento em Belfast

A cidade de Belfast e as localidades vizinhas na Irlanda do Norte vivem hoje a segunda noite consecutiva de distúrbios, na sequência do esfaqueamento de um residente por um imigrante que se encontra detido.

Segundo os meios de comunicação britânicos e irlandeses presentes em Belfast, a polícia já utilizou canhões de água para dispersar os manifestantes em Sandyknowes, nos arredores de Belfast, após cerca de 200 pessoas se terem reunido e atirado pedras e garrafas contra a polícia que tentava contê-los.

Um camião também foi incendiado.

Os protestos violentos surgem na sequência do caso que atraiu a atenção nacional devido à divulgação 'online' de vídeos explícitos do ataque e o envolvimento de um imigrante, o que levou a críticas de alguns partidos políticos.

A polícia informou que a vítima foi levada para o hospital na noite de segunda-feira com ferimentos graves no rosto, pescoço e costas.

Segundo as autoridades, o alegado autor, na casa dos 30 anos, foi detido por suspeita de tentativa de homicídio e permanece sob custódia após ter sido encontrada uma faca de cozinha no local.

A família do jovem esfaqueado emitiu um comunicado em que se diz revoltada "com as cenas que se desenrolaram [na terça-feira] em toda a Irlanda do Norte".

"Queremos deixar absolutamente claro que a nossa família não apoia este tipo de reação, e que o protesto pacífico é sempre a única via a seguir. Temos muitos migrantes que dão um contributo extremamente valioso ao nosso país, nomeadamente no nosso sistema de saúde e no setor da hotelaria e restauração, e dependemos deles para que o nosso país funcione", continuou a família numa nota partilhada pela polícia.

"Não queremos que esta terrível tragédia seja usada para dividir as pessoas ou alimentar a hostilidade --- não façam isto em nome do nosso familiar, pois não partilhamos os mesmos valores", acrescentaram os familiares.

O portal Belfast Live noticiou que a multidão que se confrontou hoje com a polícia tentava chegar com intenções hostis ao Hotel Chimney Court, local onde imigrantes costumam ficar alojados enquanto aguardam a resolução do seu pedido de asilo político.

A Polícia da Irlanda do Norte (PSNI, na sigla em inglês) já tinha alertado horas antes de que tinham sido partilhados dados de contacto e indicadas moradas de imigrantes, incitando a novos protestos, após ter recebido chamadas de famílias, proprietários, vizinhos e outros membros da comunidade local "que se encontram angustiados em consequência desta atividade irresponsável".

Também em Glengormley a polícia utilizou canhões de água, segundo a BBC.

Outro local onde se repetiram os distúrbios foi em Newtownabbey, onde grupos de jovens encapuçados e vestidos de preto atiraram todo o tipo de objetos contra a polícia, que tinha erguido uma barreira para lhes impedir a passagem.

As cidades de Derry e Stormont também foram palco de protestos e distúrbios, com pneus queimados nas ruas em vários pontos.

No entanto, até ao momento não se repetiram as cenas de vandalismo da noite de terça-feira, quando os manifestantes --- tal como hoje, na sua maioria jovens encapuçados --- incendiaram vários centros de acolhimento onde costumam ser alojados imigrantes, obrigando várias famílias a abandoná-los rapidamente.

Antecipando o que poderia acontecer, inúmeros estabelecimentos comerciais na província fecharam as portas mais cedo; algumas empresas recomendaram hoje o teletrabalho e os serviços de transportes públicos cancelaram, a partir de determinada hora, várias linhas de comboio e autocarro.

As imagens do ataque provocaram uma avalanche de comentários de ódio nas redes sociais e de apelos para se manifestar nas ruas de Belfast, comentários incitados por agitadores de extrema-direita como Tommy Robinson ou o magnata da tecnologia Elon Musk, a partir dos Estados Unidos.