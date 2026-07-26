Funchal apoia 67.º Rali da Madeira com 49 mil euros e reforça meios de segurança e limpeza

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, destacou o apoio da autarquia à 67.ª edição do Rali da Madeira, que vai para a estrada no primeiro fim-de-semana de Agosto, sublinhando a importância da prova para a Região e apelando ao civismo e à segurança do público.

Numa mensagem dedicada ao evento, o autarca afirmou que o Rali da Madeira tem “tudo para ser um sucesso”, destacando a paixão dos madeirenses pelo automobilismo e a forte afluência de público esperada ao longo das estradas do Funchal e de toda a Região.

Jorge Carvalho revelou que o apoio da Câmara Municipal do Funchal à prova é concretizado através de um protocolo de cooperação com o Club Sports Madeira, no valor de 49 mil euros, destinado à logística e à dinamização do evento.

A autarquia estará ainda envolvida na articulação de diversos serviços municipais, nomeadamente nas áreas do trânsito e da mobilidade, em coordenação com as forças de segurança. A Protecção Civil Municipal irá também cooperar com as equipas de socorro, com o objectivo de garantir uma resposta rápida e eficiente em caso de emergência.

No âmbito do ambiente e da higiene urbana, serão reforçadas as operações de limpeza e recolha de resíduos antes, durante e após a passagem dos pilotos. A Câmara Municipal prevê igualmente o reforço de ecopontos e recipientes para resíduos em zonas como a Avenida do Mar, a área destinada à imprensa e o Parque de Assistências.

A mensagem do presidente da autarquia destaca também as acções de sensibilização ambiental associadas à prova, incluindo iniciativas no Parque Ecológico do Funchal, a presença da mascote ambiental 'Simão' em momentos como a sessão de autógrafos com os pilotos e a abertura da primeira Prova Especial de Classificação (PEC) da Avenida do Mar, bem como o apoio ao 'Troféu Equipa Mais Sustentável'.

Uma das novidades desta edição passa pela transferência da estrutura logística do rali para a Gare Marítima, medida que, segundo Jorge Carvalho, permitirá libertar a Praça do Município e reduzir significativamente o impacto da prova no centro da cidade.

O autarca destacou ainda o profissionalismo da organização do Rali da Madeira e desejou uma excelente prova a todas as equipas e participantes, agradecendo também a todos os que contribuem para a realização e afirmação do evento, que considera importante para a promoção do nome da Madeira e do Funchal.