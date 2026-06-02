CH protesta pela "exclusão da classe média" na proposta do PS

O CH concorda com a necessidade de apostar nas emergias renováveis mais tem muitas dúvidas sobre a proposta do PS para o programa +ENERGIA.

Hugo Nunes aponta o aumento da burocracia e de "tachos", no que diz respeito às comissões para análise das candidaturas e também pergunta qual o impacto financeiro.

O CH concorda que as famílias de baixos rendimentos "merecem este apoio", mas protesta pela "exclusão da classe média" que enfrenta uma elevada carga fiscal, grandes custos de habitação e uma factura energética elevada.