JPP protesta contra a alienação da Quinta de Nossa Senhora a Piedade

Basílio Santos apresentou um voto de protesto, do JPP, contra a intenção do Governo Regional de alienação, em hasta pública, da Quinta de Nossa Senhora da Piedade, no Jardim do Mar.

A quinta, classificada como imóvel de interesse municipal, foi expropriada com a intenção de criar uma unidade para idosos, mas enfrentou um contencioso longo com os proprietários.

O JPP considera grave que o Governo Regional pretende entregar o imóvel a privados.

Uma posição acompanhada pelo PS que, através de Gonçalo Leite Velho, alertou para o risco de, com a alienação, o Governo Regional ter de indemnizar os proprietários originais.