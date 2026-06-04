Quatro turistas resgatadas na Levada do Norte

Quatro turistas portuguesas, com idades de 23, 29, 52 e 55 anos, foram resgatadas durante a madrugada de hoje, após terem ficado desorientadas na zona da Levada do Norte, na Vereda do Lombo Barbinhas.

Segundo foi possível apurar, a ocorrência teve início na noite de ontem, quando foi dado o alerta para o desaparecimento das caminhantes. As operações de busca prolongaram-se durante várias horas e só foram concluídas pelas 3 horas da manhã de hoje.

De acordo com fonte do Serviço Regional de Protecção Civil, as quatro mulheres "foram encontradas e regressaram sem necessidades de assistência médica". As turistas apenas se desorientaram durante o percurso, não tendo sofrido quaisquer ferimentos.

A operação mobilizou meios do Serviço Regional de Protecção Civil, da GNR e do Corpo de Polícia Florestal, que colaboraram nas buscas até à localização das caminhantes.