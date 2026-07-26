Mercedes-AMG dá o pontapé de saída para a Super-Especial do Rali da Madeira

Antes do arranque da tão aguardada Super-Especial da Avenida do Mar, o público do Rali da Madeira 2026 terá oportunidade de assistir a um momento de grande espectáculo com a realização da Volta Mercedes-AMG, uma iniciativa promovida pelo C. Santos VP Madeira, em parceria com a organização da prova.

Enquanto milhares de espectadores aguardam pela entrada em acção dos concorrentes, um conjunto de 12 modelos Mercedes-AMG e Mercedes-Benz AMG percorrerá o traçado da Super-Especial, proporcionando um desfile único de algumas das mais exclusivas e emblemáticas viaturas da marca alemã.

Segundo a organização, a comitiva integra modelos de referência da atual gama Mercedes-AMG, entre os quais se destacam dois Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE, expoentes máximos da tecnologia de elevada performance da marca, equipados com um motor V8 biturbo de 4,0 litros associado a um sistema híbrido de alto desempenho inspirado na experiência da AMG no desporto automóvel. Estes modelos conciliam prestações excecionais, elevada eficácia dinâmica e o conforto característico dos automóveis da marca.

Outro dos grandes destaques será o regresso do Mercedes-Benz SLS AMG, uma das viaturas mais icónicas da história recente da Mercedes-Benz. Reconhecido pelas inconfundíveis portas em "asa de gaivota", inspiradas no lendário Mercedes-Benz 300 SL, o SLS foi o primeiro automóvel desenvolvido integralmente pela Mercedes-AMG, assumindo um lugar muito especial na evolução da marca.

A Volta Mercedes-AMG contará igualmente com um exclusivo Mercedes-AMG G 63 Edition 55, edição comemorativa criada para assinalar os 55 anos da AMG, distinguindo-se pelos seus elementos exclusivos de design e personalização. Estarão ainda presentes dois Mercedes-AMG SL 63, bem como modelos como o Mercedes-AMG GT Cabriolet, Mercedes-AMG CLE 53, Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet, Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE, Mercedes-AMG G 63 e o clássico Mercedes-Benz SLK 55 AMG, representando diferentes gerações e interpretações da filosofia AMG.

Fundada em 1967 por Hans Werner Aufrecht e Erhard Melcher, a AMG construiu uma reputação assente na competição automóvel, na inovação tecnológica e no desenvolvimento de automóveis capazes de combinar desempenho, exclusividade e emoção. A iniciativa pretende precisamente aproximar esse legado do público, proporcionando um momento de grande interesse antes do início da competição.

À semelhança do sucedido na edição anterior, foi o C. Santos VP Madeira quem lançou o desafio aos proprietários destas viaturas, assegurando a respetiva mobilização para o evento. A realização da Volta Mercedes-AMG decorre em estreita articulação com a organização do Rali da Madeira e com as equipas de segurança, garantindo o cumprimento rigoroso dos horários e de todos os procedimentos operacionais definidos.

A Super-Especial da Avenida do Mar volta, assim, a juntar o melhor da competição automóvel a um desfile de alguns dos modelos mais exclusivos da Mercedes-AMG, oferecendo ao público mais um motivo de interesse para marcar presença naquele que é um dos momentos mais emblemáticos do Rali da Madeira 2026.