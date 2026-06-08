Quatro mulheres detidas no aeroporto de Lisboa com documentos falsos

Quatro mulheres foram detidas, no domingo, no aeroporto de Lisboa por crimes relacionados com falsificação ou contrafação de documentos, anunciou hoje a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Em comunicado, a PSP explicou que a detenção aconteceu quando as quatro mulheres, com idades entre os 17 e os 25 anos, foram abordadas no âmbito de ações de controlo fronteiriço e que três destas mulheres já tinham sido detidas em maio pelos mesmos crimes.

As quatro mulheres não tinham documentos e, acrescentou a PSP, "tentavam utilizar documentação alheia ou contrafeita para ultrapassar os mecanismos de controlo na fronteira".

Uma das detenções aconteceu no terminal 1, quando foi detetada a utilização de um documento contrafeito, e as restantes três detenções aconteceram já na esquadra de controlo fronteiriço do aeroporto de Lisboa, "igualmente por suspeita da prática do crime de falsificação de documento".

No comunicado enviado às redações, a PSP referiu ainda que as quatro mulheres ficaram nas salas de retenção provisória desta polícia, tendo sido depois presentes à autoridade competente.