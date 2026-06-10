“É com enorme orgulho para a equipa toda”, reage Cláudia Henriques, do Centro da Mãe – Associação de Solidariedade Social, após a condecoração atribuída pelo Presidente da República nas comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas na Madeira. A responsável admite que a distinção não era esperada, apesar de reconhecer o valor do trabalho desenvolvido pela instituição.

“Não estávamos obviamente à espera, embora reconheçamos que o nosso trabalho é de grande valor, mas não estávamos à espera de uma condecoração ao mais alto nível. Mas sim, recebemos muito, muito bem”, afirma em em declarações ao DIÁRIO/TSF-Madeira.

O Centro da Mãe desenvolve trabalho social na área do apoio à maternidade, crianças e jovens, assegurando um acompanhamento alargado às famílias em situação de vulnerabilidade. Esse apoio inclui bens de primeira necessidade, materiais, acompanhamento das competências parentais e intervenção em situações de dificuldade psico-social.

“É um apoio a toda a família que passa por momentos de dificuldades, por diversas ordens de razão”, explica Cláudia Henriques, sublinhando que a instituição assegura também respostas de acolhimento, quando necessário, em articulação com o tribunal e as comissões de proteção de crianças e jovens.

Ao longo dos anos, o perfil das jovens acompanhadas foi-se alterando. Se inicialmente o foco estava nas menores de 18 anos, hoje a resposta estende-se até aos 25 anos, acompanhando também o prolongamento do processo de autonomização.

“Hoje em dia é muito difícil uma jovem com vencimento baixo, muitas vezes com baixa escolaridade, conseguir autonomia sem retaguarda familiar”, refere, destacando o papel da instituição como suporte no processo de transição para a vida adulta e para o mercado de trabalho.

“Eu gosto de dizer que somos as avós: a mãe está connosco e nós somos as avós que ficam com a criança quando a mãe precisa de ir trabalhar ou ir para a escola”, resume.

Cláudia Henriques destaca ainda o trabalho em rede com entidades como a Segurança Social da Madeira, o Tribunal de Família e Menores e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, sublinhando a cooperação diária entre instituições.

Apesar do reconhecimento agora atribuído, a responsável defende que é necessário um maior conhecimento público da realidade da instituição e do apoio que presta.

“Gostaríamos de ter uma percepção maior da sociedade no que diz respeito àquilo que nós fazemos”, afirma, lembrando que muitas vezes recorrem a campanhas públicas para suprir necessidades básicas como leite, fraldas ou roupa.

O Centro da Mãe apela também a uma maior participação da comunidade, nomeadamente através da adesão de sócios. “A quota é de 40 euros por ano, não é muito elevado”, refere.

A instituição assenta numa forte componente de voluntariado, com órgãos sociais constituídos por pessoas que dedicam o seu tempo de forma gratuita, complementados por uma equipa técnica permanente.

No último ano, o Centro da Mãe apoiou cerca de 150 crianças e contou com cerca de 160 apoiantes regulares. Dispõe ainda de uma residência com capacidade para acolher até 10 mães e 10 crianças em regime de acolhimento temporário.

A condecoração ao Centro da Mãe integra a cerimónia de condecorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que decorrerá esta quarta-feira no Palácio de São Lourenço, durante a visita oficial do Presidente da República, António José Seguro, à Madeira.

Seguro visita a Madeira para assinalar 50 anos da Autonomia e 40 anos da adesão de Portugal à UE O Presidente da República, António José Seguro, desloca-se à Região Autónoma da Madeira, nos dias 11 e 12 de Junho, no âmbito das comemorações dos 50 anos da Autonomia da Madeira e dos 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia.

O chefe de Estado chega à Região pelas 12h40 e tem previstas visitas à Universidade da Madeira, à Startup Madeira – Incubadora de Empresas e à ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, na Penteada.

Ao final da tarde, presidirá à cerimónia de condecorações, durante a qual serão igualmente distinguidos a Banda Municipal de Santana, pelo seu contributo para a preservação da tradição filarmónica, e Eduardo Luiz, figura incontornável do teatro madeirense, ligado há várias décadas ao Teatro Experimental do Funchal (actual ATEF).