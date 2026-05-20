Voto de solidariedade do JPP com os lusodescendentes que foram notificados para sair de Portugal

Mariusky Spínola apresentou um voto de solidariedade "Pelos lusodescendentes notificados para obondono voluntário do poís".

Em causa estão lusodescendentes que escolheram a Região para viver e que correm o risco de ter de deixar o país.

"Criou-se uma situação que tem gerado preocupação e incerteza junto das famílias afectadas", afirmou.

Sara Madalena, do CDS, manifestou solidariedade com os lusodescendentes, mas lembrou que "a lei deve ser cumprida por todos".

Gonçalo Maia Camelo considera que o que deveria estar em discussão era um voto de protesto pela incapacidade do Estado de dar resposta aos pedidos.

Miguel Castro, do CH, também diz que o que é necessário é implementar medidas rápidas para legalizar a situação destes lusodescendentes.

Pelo PS, Isabel Garcês manifestou apoio ao voto de solidariedade porque estão em causa pessoas que "vieram para a terra dos seus pais e avós". "O Estado deve cumprir a lei, mas deve agir com humanidade".

Carlos Fernandes, do PSD, também ele lusodescendente, considera o voto do JPP "alarmista", porque não apresenta números, nem dados concretos.

O deputado lembra tudo o que tem sido feito para integrar os lusodescendentes e outros imigrantes. O voto do JPP, diz, procura lançar a ideia de que pessoas com residência ou passaporte português estariam a ser obrigados a deixar o país.