"O reconhecimento é fundamental para todos os artistas"

A condecoração atribuída pelo Presidente da República apanhou Eduardo Luiz de surpresa. O histórico encenador, dramaturgo e dirigente da ATEF – Teatro Experimental do Funchal admite receber a distinção com gratidão, encarando-a sobretudo como um reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo de várias décadas em prol do teatro madeirense e da cultura regional.

"Foi bastante bom quando me foi dito que iria receber esse agradecimento (...). É como se fosse uma recompensa pelo meu trabalho, que realizei durante estes 50 anos, culturalmente, a nível do teatro. É dessa maneira que sinto esse agradecimento", afirmou Eduardo Luiz em declarações ao DIÁRIO/TSF-Madeira.

Ligado ao Teatro Experimental do Funchal desde os seus primeiros anos, Eduardo Luiz tem desempenhado um papel determinante na afirmação das artes cénicas na Madeira, quer como actor, encenador e dramaturgo, quer na formação de novas gerações de intérpretes e na dinamização da actividade teatral na Região. Talvez por isso sinta que este prémio não lhe pertence exclusivamente:

Ao mesmo tempo que me sinto valorizado como pessoa, represento não só a mim, mas também tanta gente que trabalhou comigo e com quem eu trabalhei, sejam alunos, actores ou encenadores. A condecoração acaba por envolver todas as pessoas com quem trabalhei e para quem trabalhei durante a minha vida até agora. Essencialmente, as pessoas com quem trabalhei, mas também aquelas para quem trabalhei ao longo de toda esta vida. Acaba por ser também para elas um prémio, uma prova de que valeu a pena ter feito tudo isto no meu trabalho, que ainda continuo a fazer, de uma maneira ou de outra Eduardo Luiz, ATEF

O dramaturgo reconhece que o teatro madeirense evoluiu significativamente ao longo das últimas décadas, beneficiando hoje de uma maior visibilidade e divulgação. Ainda assim, considera que o sector continua a necessitar de maior valorização e reconhecimento.

"A única coisa que mudou é que os artistas têm feito um trabalho bastante intenso, essencialmente na área do teatro. Hoje existe outra dimensão, outra divulgação, outra forma de exposição. Antes estava mais fechada, mas ainda falta muito para que o teatro ganhe a verdadeira força e dignidade que merece", sustenta.

Para Eduardo Luiz, o reconhecimento agora recebido por parte da República é importante, mas deve ser acompanhado por um apoio mais consistente à actividade cultural e artística na Região.

"Primeiro, reconhecimento. Este reconhecimento é o reconhecimento da República, mas também é preciso o reconhecimento dos poderes da ilha. Não vou dizer que não tem existido reconhecimento em determinados momentos do nosso trabalho, mas é preciso muito mais do que isso. É preciso apoiar o teatro, as condições da sua existência, a maneira como se colabora com a actividade teatral na Região, não só ao nível do espectáculo, mas também da formação", defende.

Apesar das dificuldades, considera que o principal património do teatro continua a ser as pessoas que lhe dão vida. "O reconhecimento é fundamental para nós e para todos os artistas, para todas as pessoas que trabalham na área da cultura", afirma, lembrando que por detrás de cada espectáculo existe "todo um mundo de gente" — entre actores, técnicos, músicos, costureiras e outros profissionais — cujo trabalho nem sempre é visível ao público.

A homenagem a Eduardo Luiz integra a cerimónia de condecorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que decorrerá esta quarta-feira no Palácio de São Lourenço, durante a visita oficial do Presidente da República, António José Seguro, à Madeira.

O chefe de Estado chega à Região pelas 12h40 e tem previstas visitas à Universidade da Madeira, à Startup Madeira – Incubadora de Empresas e à ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, na Penteada.

Ao final da tarde, presidirá à cerimónia de condecorações, durante a qual serão igualmente distinguidos a Banda Municipal de Santana, pelo seu contributo para a preservação da tradição filarmónica, e o Centro da Mãe – Associação de Solidariedade Social, pelo trabalho desenvolvido na área da intervenção social.

A mais rápida e discreta celebração do Dia de Portugal na Madeira Durou apenas 10 minutos a cerimónia que, esta manhã, junto ao Palácio de São Lourenço, assinalou o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, entre chegada dos militares em marcha, hastear da bandeira nacional, entoar do hino nacional pela banda do Exército e a saída dos militares novamente em marcha. Não houve discursos. Não houve condecorações.