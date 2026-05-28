2º edição do "Todas as Cores" entre as 08h00 e as 13h00 deste sábado

O Município do Funchal promove já neste sábado, 30 de Maio, a 2.ª edição de 'Todas as Cores', evento entre a comunidade migrante e a local, que aposta e valoriza "a diversidade cultural".

"Ao percorrer vários espaços do Funchal, o 'Todas as Cores' incentiva estilos de vida ativos e uma alimentação saudável, reforçando o bem-estar e a integração social, com a colaboração do CCD-CMF, Frente Mar, Madeira Friends e OpenDance Madeira", realça.

O programa tem início às 08h00, nos Jardins da Ajuda, "com a recepção aos participantes, a que se segue uma aula aberta de yoga ou pilates", continuando pelas 09h30 com a realização de "uma caminhada/corrida desde os jardins da Ajuda até ao Almirante Reis, promovendo o contacto com o espaço urbano e a actividade física ao ar livre", conta.

Já no Almirante Reis, "haverá actividades de CrossFit, adequadas a diferentes níveis e condição física, seguindo-se uma caminhada até ao Complexo Balnear da Barreirinha, onde o evento termina com um brunch e uma aula de dança, isto entre as 11h30 e as 12h30", salienta.

A autarquia insta as pessoas a participarem nesta sua iniciativa. As inscrições podem ser efectuadas no seguinte link: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc48EhEzcb.../viewform...