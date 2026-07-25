Incêndio em encosta sobranceira à vila do Porto Moniz mobiliza bombeiros
Município acolhe por estes dias a Semana do Mar
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Um incêndio deflagrou cerca das 00h00 deste domingo numa encosta sobranceira à vila do Porto Moniz, numa altura em que decorre a Semana do Mar, um dos principais eventos do concelho.
No local encontram-se os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, que acompanham a evolução da ocorrência e desenvolvem as operações de combate às chamas.
Contactada, a corporação não adiantou quantos operacionais e viaturas foram mobilizados para o teatro de operações.
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