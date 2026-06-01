Lota do Caniçal normalizada até amanhã após avaria no sistema de frio

O funcionamento do Entreposto Frigorífico e da Lota do Caniçal deverá estar normalizado até amanhã de manhã, após a reparação do motor do condensador evaporativo do sistema de frio, anunciou a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas (SRAP).

Em comunicado, a tutela refere que já foi reparado o motor do condensador evaporativo do sistema de frio, encontrando-se agora o sistema em fase de estabilização de temperaturas, pelo que se prevê que o funcionamento esteja normalizado até amanhã de manhã.

Conforme noticiou o DIÁRIO na passada sexta-feira, 29 de Maio, a avaria tinha deixado as duas infra-estruturas inoperacionais, situação que obrigou à adopção de medidas alternativas para garantir o acondicionamento do pescado.

Avaria deixa entreposto frigorifico e a lota do Caniçal inoperacionais por uma semana O Entreposto Frigorifico e a Lota do Caniçal, devido a um problema técnico no condensador evaporativo, deverão ficar inoperacionais durante uma semana. A informação foi avançada pela Secretaria Regional de Agricultura e Pescas.

Na nota divulgada ao início desta noite, a SRAP sublinha a propósito a actuação da Direção Regional de Pescas, destacando que “ainda na própria sexta-feira montou um sistema alternativo de acondicionamento do pescado”, enquanto decorria a reparação da avaria, resolvida em menos de quatro dias.

Segundo a secretaria regional, estas diligências permitiram garantir as condições de segurança alimentar do pescado congelado e do peixe que deu entrada em lota durante o período de interrupção parcial do sistema.