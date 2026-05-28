Percurso na Levada do Caldeirão Verde reabre amanhã

O percurso pedestre PR 9 – Levada do Caldeirão Verde, em Santana, que liga as Queimadas ao Caldeirão Verde, reabre amanhã, dia 29 de Maio, depois de ter estado encerrado durante dois meses.

Com o acesso vedado vai continuar o troço entre o Caldeirão Verde e o Caldeirão do Inferno, que integra o mesmo percurso pedestre classificado, situação que se verifica pelo menos desde Fevereiro de 2023, devido à ocorrência de alguns deslizamentos de terras ao longo desse itinerário.

Este que é um dos trilhos geridos pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) que tem sido frequentemente afectado pela instabilidade de alguns taludes sobranceiros ao canal de irrigação, em parte impulsionada pelas condições climatéricas adversas.

Foi assim no final de 2024, com várias derrocadas a levarem ao fecho deste percurso, que esteve, então, interdito durante pouco mais de dois meses. Já este ano, em Janeiro, outro deslizamento obrigou ao encerramento do percurso até que fossem repostas as condições de segurança, mas, algumas semanas depois, o trilho voltaria a encerrar para trabalhos de manutenção, que ficaram, agora, concluídos.

Da lista de percursos pedestres classificados que se mantêm encerrados fazem parte o PR 1.3 - Vereda da Encumeada, o PR 7 - Levada do Moinho (Porto Moniz), o PR 10 - Levada do Furado, o PR 20 - Vereda do Jardim do Mar, o PR 27 - Glaciar de Planalto, o PR 28 - Levada da Rocha Vermelha e o PR 3 - Levada do Pico Castelo (Porto Santo).