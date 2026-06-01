“A Cólera de Shakespeare” estreia a 5 de Junho no 'Baltazar Dias'

A Associação Cultural Cenas&limitadas vai estrear no próximo dia 5 de Junho o espetáculo “A Cólera de Shakespeare”, no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal.

A produção, com encenação de Miguel Vieira, apresenta-se como uma comédia original que recorre à sátira para abordar os bastidores do teatro, explorando temas como os egos artísticos, as relações de poder e os desafios do financiamento cultural.

Segundo a sinopse, a peça centra-se em dois encenadores rivais que disputam um subsídio e acabam por marcar audições para o mesmo dia e com os mesmos actores, num contexto em que trabalham diferentes textos de William Shakespeare, nomeadamente “Hamlet” e “Romeu e Julieta”. A partir daí instala-se o caos em palco, marcado por conflitos, contradições e situações cómicas.

A Associação Cultural Cenas&limitadas reúne profissionais de várias áreas artísticas e criativas e tem vindo a desenvolver projectos na Região Autónoma da Madeira desde 2024. Entre as suas produções anteriores encontram-se o musical “A Missão Impossível de Nicolau”, a animação de rua “Os Guardiões do Tempo”, o espetáculo “Quem És Tu, Cristóvão?” e a peça itinerante “A Enferma e o Ladrão”.

O espectáculo (para maiores de 16 anos) estreia na próxima sexta-feira, às 20h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, seguindo-se várias sessões ao longo do mês.

Os bilhetes estão disponíveis na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias e na plataforma Ticketline. O preço geral é de 12 euros, sendo de 8 euros para estudantes, reformados e profissionais do espectáculo.