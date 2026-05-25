Micaela Freitas destaca "alinhamento de estratégias entre sistemas de saúde da Madeira e dos Açores"

Em representação do presidente do Governo Regional, a secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, participou hoje nas comemorações alusivas ao aniversário da Região Autónoma dos Açores.

Segundo nota à imprensa, a governante madeirense integrou os momentos centrais do programa oficial em representação institucional da Madeira, que começaram ontem à noite, com um Concerto Comemorativo do Dia da Região, protagonizado pela Banda Militar dos Açores. E, já esta manhã, marcou presença na sessão solene comemorativa do Dia da Região Autónoma dos Açores.

A mesma nota refere que "esta deslocação oficial serviu para reiterar e estreitar as relações de proximidade e as parcerias estratégicas que unem os dois arquipélagos atlânticos". E prossegue: "Embora esta cooperação bilateral se estenda a diversas áreas do desenvolvimento económico e social das regiões ultraperiféricas, tem assumido uma relevância acrescida no sector da Saúde e da Protecção Civil, onde as duas regiões têm vindo a partilhar sinergias, experiências e boas práticas".

Ao longo dos últimos anos, conforme acrescenta, "esta parceria tem-se traduzido em exemplos concretos de solidariedade e partilha de recursos, sendo exemplo disso a estreita colaboração na assistência médica diferenciada". "Destaca-se o trabalho conjunto que tem sido desenvolvido na assistência em casos de AVC e no acolhimento de bebés prematuros que necessitam de cuidados de neonatologia especializados, garantindo respostas rápidas que salvam vidas em contexto insular. Esta relação esteve também patente em momentos de adversidade para ambas as regiões, nomeadamente o apoio logístico e clínico aos Açores na sequência do incêndio que afectou o Hospital Divino Espírito Santo (HDES), e, em sentido inverso, o apoio dos bombeiros dos Açores, que se deslocaram à Madeira em 2024 para ajudar no combate aos incêndios que fustigaram a região", acrescenta.

Para Micaela Fonseca de Freitas “o trabalho conjunto e o alinhamento de estratégias entre os sistemas de saúde da Madeira e dos Açores são fundamentais para responder com eficácia e inovação aos desafios comuns da ultraperiferia, garantindo uma assistência cada vez melhor aos cidadãos de ambos os arquipélagos”.

A governante aproveitou a ocasião para endereçar felicitações à Região Autónoma dos Açores pela celebração, sublinhando que "a identidade insular e a resiliência que nos unem são a base de um futuro de partilha e crescimento conjunto”.