Avaria deixa entreposto frigorifico e a lota do Caniçal inoperacionais por uma semana

O Entreposto Frigorifico e a Lota do Caniçal, devido a um problema técnico no condensador evaporativo, deverão ficar inoperacionais durante uma semana. A informação foi avançada pela Secretaria Regional de Agricultura e Pescas.

Este componente, essencial em sistemas de refrigeração industrial, já foi desmontado e enviado para reparação.

"A Direção Regional de Pescas (DRP) está a contactar todos os operadores para transferir o pescado congelado para o Entreposto Frigorífico do Funchal, que tem capacidade suficiente e as condições adequadas para o armazenar", informa a tutela, acrescentando que, em relação às descargas no Porto do Caniçal, está a ser diligenciada, junto dos privados, a possibilidade de colocar em funcionamento dois contentores móveis de refrigerados, para suprir este constrangimento inesperado.

"A Direção Regional de Pescas pede compreensão aos profissionais do setor, tendo mobilizado todos os seus meios técnicos e humanos para minimizar os impactos desta situação inesperada, à qual é alheia", termina.