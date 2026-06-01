Direcção Regional de Educação promove cerimónia de entrega de prémios no âmbito do Projecto Baú de Leitura

A Direcção Regional de Educação promove a cerimónia de entrega de prémios no âmbito dos passatempos regionais do Projecto Baú de Leitura, seguida da Inauguração da respectiva exposição no centro comercial PLAZA Madeira, piso 1, no dia 2 de Junho, às 14h30.

Segundo nota à imprensa, "o evento celebra o talento, a criatividade e a dedicação de crianças, jovens e adultos nas áreas da leitura, escrita, ilustração, fotografia e expressão oral". E prossegue: "Os galardões pretendem reconhecer o mérito dos participantes nos passatempos: 'Se eu entrasse numa história…', Triatlo Literário, Ilustração, Escrita Criativa, e Flashes Literários".

Revela que, "ao todo, serão distinguidos 57 concorrentes vencedores numa tarde que promete ser dinâmica, contando com vários momentos e apresentações culturais ao longo da entrega de prémios". Diz também que "este evento reflecte o impacto contínuo de um projecto que, no presente ano lectivo, já abrange todos os concelhos da Região Autónoma da Madeira, marcando presença em 73 escolas e duas bibliotecas municipais".

A cerimónia culminará com a abertura oficial da exposição do Baú de Leitura, que ficará patente ao público no Piso 2 do centro comercial, de 2 a 9 de Junho.

A cerimónia contará com a presença dos concorrentes premiados, elementos do júri, de professores, encarregados de educação, escritores e, ainda, de representantes das diversas entidades públicas e privadas que que se associaram e apoiaram esta iniciativa de promoção da leitura, da escrita, da fotografia e da expressão oral.