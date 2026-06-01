Subsídio de Mobilidade em espera de regulamentação

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, reagiu esta tarde à publicação relativa ao Subsídio Social de Mobilidade sem tecto máximo definido, remetendo qualquer decisão para a futura regulamentação do diploma.

Questionado sobre o tema, o governante foi curto na resposta e afirmou: “não vamos sair daquilo que eu disse” e, por isso, “agora vamos aguardar a regulamentação”.

Albuquerque não adiantou alterações ao modelo em vigor, sublinhando que o enquadramento do subsídio deverá ser clarificado no processo regulamentar em curso, mantendo-se, para já, as regras existentes até à sua definição final.