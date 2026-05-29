Marçal Grilo alerta para desafios na educação

Marçal Grilo, ex-ministro da Educação e Ciência, deixou um conjunto de preocupações sobre os principais desafios da educação, sublinhando preocupações com a relação entre escola e família, o impacto da tecnologia e a necessidade de adaptação do sistema educativo a um mundo em mudança acelerada.

O antigo ministro, na sua intervenção nas ‘Conferências da Autonomia', defendeu que a exigência na educação não pode ser apenas da responsabilidade das escolas, salientando que começa em casa, com maior acompanhamento e envolvimento dos pais no percurso dos filhos. Para Marçal Grilo, a cooperação entre família e escola é determinante para o sucesso educativo.

Outro dos pontos centrais da sua intervenção foi o impacto dos dispositivos digitais no processo de aprendizagem, alertando para a crescente competição entre livros e tecnologias como smartphones e tablets. Embora reconheça as vantagens destes instrumentos, sublinhou que, sem uma base sólida de leitura e cultura, os jovens terão dificuldades em interpretar e utilizar a informação de forma crítica.

Marçal Grilo manifestou ainda preocupação com a formação de professores, defendendo a necessidade de repensar o modelo actual.

Por fim, alertou para os desafios colocados pela inteligência artificial, defendendo que a escola deve reforçar a capacidade de questionar e desenvolver pensamento crítico.