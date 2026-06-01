“Nunca achei que pudesse haver tantas beatas no Funchal. Estou mesmo admirado com a quantidade”, afirmou o aluno Martim Agrela, do 9.º ano da Escola da Levada, durante uma acção de limpeza no centro do Funchal, onde mais de 200 estudantes participaram na recolha de resíduos no espaço público.

O jovem, envolvido na iniciativa no âmbito da Semana do Ambiente, destacou ainda o impacto da experiência na percepção dos comportamentos urbanos. “Encontra-se em todo o lado. Em todas as ruas por onde passei havia muitas beatas”, referiu, sublinhando que a acção pode ajudar a mudar atitudes: “Acho que faz as pessoas pensar e reflectir em não deitar lixo e não sujar a cidade do Funchal”.

Também a professora coordenadora Carla Rebolo manifestou surpresa com a dimensão do problema, apesar de a iniciativa se repetir anualmente. “Nós pensamos sempre que não vão existir beatas, e depois acontece esta situação que eles apanham sempre imensas”, afirmou, referindo que, em menos de duas horas, já tinham sido recolhidos vários recipientes cheios de resíduos.

A docente explicou ainda o objectivo pedagógico e simbólico da acção: “Vamos ter uma exposição no Fórum, e criamos o Monstro das Beatas, com uma língua que vai ser preenchida com 10 mil beatas”, acrescentando que a intenção é sensibilizar a população para o problema.

Antes das 11 horas – acção decorre entre as 9 e as 13 horas -, já tinham sido recolhidas centenas a milhares de beatas em várias zonas da baixa do Funchal, com garrafões e garrafas de plástico cheios de resíduos a testemunhar a dimensão da intervenção.

Durante a tarde, o programa da Semana do Ambiente prossegue com a colocação de cinzeiros nas paragens de autocarro da Avenida do Mar (acesso sul), uma medida que visa reduzir o impacto do descarte incorrecto de beatas no espaço público e reforçar a sensibilização ambiental na zona baixa da cidade.

A acção integra a Semana do Ambiente 2026, promovida pela Câmara Municipal do Funchal, sob o mote ‘A nossa atitude, o nosso futuro’, que decorre entre 1 e 6 de Junho e inclui várias iniciativas de educação ambiental, sensibilização e intervenção no espaço público.