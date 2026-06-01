Exposição 'Multiculturalidade: A Diferença que nos Une' para visitar no Palácio do Governo

O Palácio do Governo acolhe, entre os dias 2 de Junho e 15 de Julho, a exposição 'Multiculturalidade: A Diferença que nos Une', uma iniciativa integrada nas comemorações do Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento. A inauguração acontece pelas 17 horas desta terça-feira.

Este certame é de entrada gratuita, sendo que a mostra poderá ser visitada de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 17h30, apresentando um conjunto de 18 painéis com 32 imagens, em formato bilingue (português e inglês), que dão a conhecer elementos culturais das comunidades estrangeiras mais representativas residentes na Região.

"A exposição propõe uma viagem visual e simbólica por diferentes geografias, reunindo referências de países como Venezuela, Reino Unido, Ucrânia, Brasil, Itália, Estados Unidos da América, Nepal, Bangladesh, China, África do Sul, Roménia, Angola, São Tomé e Príncipe, Turquia, Polónia e França. Cada painel destaca paisagens, tradições, símbolos que reflectem a identidade e a herança cultural destas comunidades", explica numa nota à imprensa.

A mostra, patente num dos edifícios mais emblemáticos da cidade do Funchal, reforça ainda o papel do Palácio do Governo como espaço de cultura e reflexão, acolhendo iniciativas que promovem a diversidade e a integração.