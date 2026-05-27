'Norwegian Sun' passa o dia no Funchal
A navegar com 2.528 pessoas a bordo, 1.635 passageiros e 893 tripulantes, o 'Norwegian Sun' chegou na manhã desta quarta-feira, 27 de Maio, ao Porto do Funchal, para passar o dia na cidade.
Agenciado pela JFM Shipping, o navio da Norwegian Cruise Line, chegou à Madeira pelas 8:00 horas proveniente de Santa Cruz de Tenerife (Canárias) e parte às 23:00 horas para Vigo (Espanha).
Construído em 2001 nos estaleiros alemães Lloyd Werft, por cerca de 330 milhões de euros, o Norwegian Sun tem capacidade para acomodar até 2.323 passageiros e 906 tripulantes. Está a realizar uma viagem de 22 dias que começou a 10 de Maio na Cidade do Cabo (África do Sul).
A Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) refere que o navio cruzeiro passou por Walvis Bay (Namibia), Luanda (Angola), Takoradi (Gana), Abidjan (Costa do Marfim), Dakar (Senegal), Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife (Espanha, Canárias). Depois de Vigo, segue para Southampton (Inglaterra), onde termina a viagem na próxima segunda-feira.
A próxima escala de navios de cruzeiro no Porto do Funchal, acontece no próximo sábado, com a chegada do Seven Seas Mariner.