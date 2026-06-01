Transporte marítimo com números amplamente positivos

No domínio dos transportes marítimos, cujos dados foram divulgados hoje nas estatística por terra, ar e mar, a DREM dá conta de números altamente positivos nas várias vertentes, tanto na carga como nos passageiros transportados, neste primeiro terço do ano em curso.

"Contabilizaram-se, no 1.º trimestre de 2026, 129 navios de cruzeiro entrados nos portos da RAM, mais 24 do que no mesmo período do ano passado", começa por destacar a Direção Regional de Estatística da Madeira. "O número de passageiros em trânsito (324.224) também aumentou face ao mesmo trimestre de 2025, com uma variação positiva de 24,2%", frisa.

Neste trimestre em análise, a larga maioria (97,5%) desses passageiros em trânsito no Porto do Funchal foram europeus. "As nacionalidades predominantes foram a alemã (47,9% do total; +24,1% face ao trimestre homólogo), a britânica (28,4%; +2,0%), a italiana (4,8%; +242,1%), espanhola (3,3%; +99,2%), a austríaca (1,9%; +66,5%), a polaca (1,6%; +108,0%),a neerlandesa (1,3%; +48,0%) e a francesa (1,1%; +68,0%)", mas "note-se ainda que os passageiros do continente americano em trânsito no Porto do Funchal (1,8% do total) decresceram 29,1% face ao trimestre homólogo. As nacionalidades que mais contribuíram para esta descida foram a norte-americana (1,2%; -28,9%) e a canadiana (0,4% do total; -35,3%)", aponta.

Na linha ferry entre a Madeira e o Porto Santo, "o número de passageiros rondou os 38,5 mil, aumentando 39,0% em relação ao mesmo trimestre de 2025, crescimento para o qual terá contribuído o efeito de calendário da Páscoa", salienta a DREM.

Quanto à carga, mais importação do que exportação. "A variação do movimento de mercadorias nos portos da RAM, neste trimestre, foi globalmente positiva em comparação com o mesmo período do ano precedente (+5,6%). Para esta variação contribuiu o acréscimo observado no descarregamento de mercadorias (+6,5%), já que no carregamento de mercadorias foi registado um decréscimo de 2,6%", salienta um dos poucos dados negativos.

Por fim, de Janeiro a Março de 2026, "registou-se a entrada de 214 embarcações de recreio nas marinas da Região, representando um decréscimo homólogo de 14,7%. Nestas embarcações contabilizaram-se 660 tripulantes e passageiros, +8,0% face ao mesmo período do ano passado", conclui.