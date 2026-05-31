98.º Encontro do AMMMSU realiza-se a 7 de Junho no Funchal

O Agrupamento Mensal dos Militares da Madeira que Serviram no Ultramar (AMMMSU) vai realizar o seu 98.º encontro no próximo dia 7 de Junho, na Igreja Paroquial de São Pedro, no Funchal.

A iniciativa sucede ao 97.º encontro, que teve lugar na Igreja Paroquial do Porto da Cruz, no concelho de Machico, a 3 de Maio, dando continuidade à dinâmica regular de convívios mensais promovidos pelo agrupamento.

O programa do encontro inicia-se às 10h00 com uma visita ao Santuário de Fátima, situado próximo do Cabo Girão, onde se encontra uma imagem associada a uma companhia de militares madeirenses que serviram no Ultramar. Segue-se, às 11h00, uma visita ao Museu do RG3, em São Martinho, que integra diversas imagens de Nossa Senhora de Fátima e de Nossa Senhora do Monte, oferecidas por companhias militares da Madeira.

Às 11h30 está prevista uma deslocação ao monumento em frente ao Regimento de Guarnição n.º 3 (RG3), onde constam os nomes dos cerca de 250 militares madeirenses falecidos na Guerra do Ultramar. Pelas 12h15 realiza-se a missa na Igreja de São Pedro, no Funchal.

O encontro encerra com um almoço-convívio marcado para as 13h15, no Restaurante Montanha, em São Gonçalo.

Para a deslocação dos participantes será disponibilizado um autocarro com partida de Machico às 08h30, passando por Santa Cruz, Avenida do Mar e Ponte dos Frades, seguindo depois em direção ao Santuário de Fátima, no concelho de Câmara de Lobos.

A organização informa ainda que as inscrições decorrem até ao dia 3 de Junho, sendo o custo do almoço partilhado pelos participantes. As famílias poderão igualmente participar na iniciativa, que decorrerá com todas as recomendações de saúde e segurança asseguradas.