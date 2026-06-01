Dia Mundial da Criança celebrado no Porto Santo ao som das 'Guerreiras do K-Pop'

O Dia Mundial da Criança vai ser assinalado, hoje, no Porto Santo, com um vasto programa de actividades. O principal destaque vai para o espectáculo 'Guerreiras do K-Pop', neste que será um tributo musical repleto de energia, cor e ritmo, que irá contagiar crianças e adultos e animar a tarde porto-santense.

No entanto, antes, pelas 14 horas terá início a iniciativa 'Um Dia Diferente, Uma Criança Feliz', promovida pela Polícia de Segurança Pública (PSP), que decorrerá na Alameda Infante D. Henrique, e inclui uma pista de circulação rodoviária, fotografias com a mascote da PSP, o Falco, e uma demonstração da equipa cinotécnica, oferecendo às crianças a oportunidade de contactar de perto com o trabalho desenvolvido por esta força de segurança.

Na Praça do Barqueiro, as crianças poderão assistir a uma apresentação de Ginástica Rítmica da Associação “Os Profetas”, "que promete demonstrar o talento e a dedicação dos jovens atletas da ilha", seguindo-se então o aguardado concerto.

De acordo com a Câmara Municipal do Porto Santo, paralelamente, estarão disponíveis diversas actividades lúdicas e criativas, incluindo pinturas faciais, tatuagens de glitter, tererés no cabelo e modelagem de balões, "garantindo momentos de diversão para todos os participantes".

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, destaca a importância desta data afirmando que “o Dia Mundial da Criança é uma oportunidade especial para celebrarmos aqueles que representam o futuro da nossa comunidade. Queremos proporcionar às nossas crianças momentos de alegria e aprendizagem, valorizando o seu desenvolvimento e reforçando a importância de crescerem num ambiente seguro, saudável e feliz”.