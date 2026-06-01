PSP alerta para burla amorosa

A Polícia de Segurança Pública (PSP) alertou, através de uma publicação nas redes sociais, para o fenómeno das burlas amorosas, sublinhando que estas podem começar com palavras carinhosas e terminar em prejuízos financeiros e emocionais significativos. “Atrás de um ecrã pode estar quem menos espera”, avisa a força policial.

Para evitar este tipo de fraude, a PSP aconselha os utilizadores a reforçarem as definições de privacidade das suas contas, limitando o acesso de terceiros às publicações, localização e outras informações pessoais. Recomenda ainda uma análise cuidadosa dos pedidos de amizade recebidos nas redes sociais, sobretudo quando provenientes de pessoas desconhecidas.

A polícia alerta também para a necessidade de desconfiar de mensagens excessivamente elogiosas ou de demonstrações rápidas de afecto, que podem ser sinais de uma possível burla romântica. Neste contexto, sugere a verificação da autenticidade dos perfis, recorrendo, por exemplo, à pesquisa inversa de imagens.

Entre as recomendações deixadas pela PSP está igualmente a importância de não partilhar informação pessoal ou familiar, nomeadamente moradas, dados bancários ou fiscais.

Aconselha ainda a não enviar fotografias íntimas ou comprometedoras, uma vez que estas poderão ser utilizadas posteriormente para fins de extorsão. Fazer perguntas, estar atento a incoerências e desconfiar de histórias pouco consistentes são outras das medidas sugeridas.

A PSP reforça também que nunca se deve enviar dinheiro a alguém conhecido apenas através da internet, nem carregar cartões de oferta a pedido dessa pessoa. “Muito provavelmente nunca o receberá de volta”, alerta.

Em caso de suspeita de burla, a recomendação passa por interromper imediatamente o contacto, bloquear todos os meios de comunicação e denunciar o perfil junto da plataforma ou aplicação onde a interacção ocorreu, seleccionando a opção “scam” ou “burla”.

Por fim, a PSP aconselha as vítimas deste tipo de crime a procurarem apoio emocional especializado e a denunciarem a situação às autoridades.