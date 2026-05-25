Casa do povo do Porto Santo vai para eleições no final de Julho

A casa do povo de Nossa Senhora da Piedade do Porto Santo, vai para eleições no final de Julho.

O DÁRIO sabe que a 30 de Abril o abriu o processo eleitoral com afixação da relação dos eleitores, na secretaria daquela instituição para ser consultada pelos sócios.

Dia 1 de Junho data limite para de apresentação de listas à candidatura para os órgãos socais. No dia 18 de Junho será afixado as listas concorrentes, para no dia 31 de Julho será o dia das eleições para os órgãos da casa do povo de Nossa Senhora da Piedade do Porto Santo, com abertura das urnas às 17h e fechou às 20h.

Actual direcção é liderada por Fátima Silva, e tem como presidente da assembleia geral, Antonio Rodrigues.