Madeira quer atrair investimento de Macau e Hong Kong em tecnologia, energia e saúde

Uma reunião entre o secretário regional da Economia e o cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, embaixador Alexandre Leitão, deu o mote para identificar oportunidades de investimento para a Madeira e potenciais nichos de exportação de produtos regionais para os mercados asiáticos.

Este encontro, que decorreu esta manhã, contou ainda com a participação da directora da Invest Madeira, Filipa Ferreira, da presidente da mesa de management da ACIF, Tânia Castro, do vice-reitor da Universidade da Madeira, José de Sousa Câmara, e do embaixador Martins da Cruz, consultor.

José Manuel Rodrigues considerou o encontro “muito produtivo” e apresentou ao embaixador e ao representante da AICEP em Macau e Hong Kong, Bernardo Pinho, as áreas em que o Governo Regional quer apostar, entre elas destacam-se a “alta tecnologia e a inteligência artificial, as energias renováveis, a economia azul e a longevidade e saúde”.

O secretário regional fez ainda questão de evocar o regime fiscal da Madeira, a segurança, a estabilidade e a existência de jovens qualificados como factores de atractividade para investimento externo.

O governante encontra-se integrado numa missão estratégica à China, Macau e Hong Kong, promovida pela Invest Madeira, que é tutelada pela Secretaria Regional de Economia, sendo que José Manuel Rodrigues tem agendadas várias reuniões com empresários e investidores asiáticos.

O governante madeirense sublinha que Macau “dispõe de reservas financeiras significativas” e de investidores privados à procura de oportunidades fora da Ásia, podendo a Madeira funcionar como “hub de passagem” para investimento com destino à Europa, enquanto reforça a criação de emprego qualificado e a diversificação da base produtiva regional, ainda muito dependente do turismo.