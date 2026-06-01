Luís Filipe Santos pede intervenção urgente no Caminho da Achada

O vereador independente Luís Filipe Santos alertou, hoje, para os grandes constrangimentos que se fazem sentir no Caminho da Achada, devido ao estacionamento abusivo nessa zona. O vereador pede uma intervenção urgente por parte da Câmara Municipal do Funchal.

Numa nota à imprensa, explica que os problemas dão-se junto ao edifício de apartamentos n.º 107, sendo que o estacionamento de veículos junto ao acesso ao edifício dificulta as manobras de entrada e saída das viaturas dos residentes, obrigando-os frequentemente a efectuar várias manobras para conseguirem aceder à via pública em condições de segurança.

Além disso, as viaturas estacionadas levam à redução da largura útil da faixa de rodagem, "criando dificuldades acrescidas à circulação rodoviária e, em particular, à passagem dos autocarros que servem aquela zona da cidade.

Não é aceitável que os residentes enfrentem diariamente dificuldades para entrar e sair das suas habitações devido à ausência de medidas adequadas de ordenamento do estacionamento. Estamos perante um problema que afecta a mobilidade, a segurança rodoviária e a qualidade de vida da população. Luís Filipe Santos

É tendo em conta estas situações que o vereador pede que seja realizada uma avalição, com carácter de urgência, por forma a implementar soluções que impeçam o estacionamento indevido naquela área, nomeadamente através da colocação de pilaretes (pendões), reforço da sinalização ou outras medidas que garantam a segurança e a fluidez da circulação.

Luís Filipe Santos afirma que pequenas intervenções, quando realizadas de forma atempada, podem resolver problemas concretos que afectam o dia-a-dia das pessoas, contribuindo para uma cidade "mais organizada, segura e funcional".