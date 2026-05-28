Navio com material para as futuras eólicas chegou ao Porto Santo

O navio (BBC BELEM), que transporta material para as futuras eólicas no Porto Santo, chegou pouco depois das 12h30, ao molhe grande do Porto de abrigo do Porto Santo.

Na carga vem material “rolante”, que deverá ser descarregado logo que possível, num processo que se prevê estar concluído até domingo.

O DIÁRIO apurou que um outro navio, quem vem carregado com mais material, nomeadamente as turbinas, deverá chegar ao Porto Santo no dia 4 de Junho.